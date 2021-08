Vingumba assina pelo 1.º de Agosto, após polémica passagem do Ferrovia do Huambo

No campeonato angolano de futebol, o atleta já representou o Desportivo da Huíla, o Benfica do Lubango e 1.º de Maio de Benguela.

Alberto Eliseu Xavier "Vingumba" confirmou que vai jogar pelo 1º de Agosto, por duas temporadas, após a polémica passagem pelo Ferrovia do Huambo.

"Acabei por assinar pelo 1.º de Agosto por duas épocas. Nesta altura, estou sem palavras, nem sei o que dizer, mas prometo superar o sofrimento que passei na época 2020/21", disse o atleta.

Vingumba, de 22 anos, esteve, recentemente, na origem da despromoção do Ferrovia do Huambo, por alegada má inscrição no campeonato angolano de futebol, após passagem pelo Wiliete de Benguela.

O clube foi acusado de falsificação do documento de rescisão de contrato do futebolista aquando da saída do Wiliete de Benguela, em dezembro de 2020, e, consequente, inscrição irregular do jogador, após integração no Ferrovia.

