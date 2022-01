Vincent Aboubakar, ex-FC Porto, é a primeira grande estrela da CAN'2021

Avançado bisou no triunfo dos Camarões frente ao Burquina Faso.

Os Camarões, comandados pelo português António Conceição, deram este domingo a volta ao resultado e estrearam-se como anfitriões da Taça das Nações Africanas de futebol (CAN'2021) com triunfo sobre o Burquina Faso (2-1), com um bis de Vincent Aboubakar.

Em Yaoundé, no Estádio Olembe, o antigo avançado do FC Porto (2014-2020) foi o capitão dos leões indomáveis e acabou por ser determinante no triunfo da sua seleção, com golos aos 40 e 45+3 minutos, ambos na marcação de grandes penalidades.

Aboubakar até chegou a festejar o hat trick durante a segunda parte, mas o lance acabou por ser invalidado pelo videoárbitro, por fora de jogo.

Foi uma estreia vitoriosa para António Conceição, que antes do encontro assumiu o objetivo de chegar à final, mas o técnico português apanhou um valente susto durante a primeira parte, quando o Burkina Faso chegou à vantagem, aos 24 minutos, por Sangare, num lance com muitas culpas para o guarda-redes Onana.

Os Camarões passam a liderar o Grupo A e ficam agora à espera do resultado de Etiópia e Cabo Verde, as outras seleções do agrupamento, que se defrontam ainda hoje igualmente em Yaoundé, no mesmo estádio.

>> SAIBA MAIS SOBRE A PROVA:

Os grupos, o calendário, estádios e outras curiosidades

Covid-19 ensombra a CAN: vários surtos nas seleções e lotação dos estádios limitada

Um velho problema da CAN: França sofre com a debandada

CAN'2021: talento escondido nas quintas divisões

Conceição e Queiroz à caça de título inédito na CAN: recorde o passado português na prova

Salah e Mané lideram parada de estrelas: jogadores e seleções de maior valor da CAN'2021