CAN: encontro entre Camarões e Comores marcado por tragédia fora do estádio

Na sequência de debandada no estádio Paul Biya. Entrada forçada no recinto pode ter originado a lastimável ocorrência

Pouco tempo antes do jogo entre Camarões e Comores, relativo à CAN, um número indefinido de adeptos - informações apontam sete - terá perdido a vida na sequência de uma debandada ocorrida nas imediações do estádio Paul Biya, nos Camarões.

Vários relatos entretanto surgidos na Imprensa internacional, esta segunda-feira, dão conta, também, de alguns adeptos deitados inconscientes no chão do recinto desportivo e outros a serem alvo de reanimação com respiração boca-a-boca.

Mais de uma dúzia de pessoas foi transportada para o hospital e há crianças entre os feridos. As razões para este trágico incidente não foram ainda confirmadas, mas é indicado que uma entrada forçada no recinto pode ter originado a tragédia.

EM ATUALIZAÇÃO