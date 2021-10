Treinador do Sagrada Esperança quer vitória no apuramento para a Liga Africana

O Petro de Luanda, treinado pelo português Alexandre Santos, joga domingo diante do Otoho D"oyo, do Congo, para o apuramento para a fase de grupos da Liga africana de futebol, no Congo.

O treinador do Sagrada Esperança, Roque Sapiri, disse hoje em Luanda que quer vencer no sábado o Royal Leopards, do Essuatíni, no jogo da primeira volta da última eliminatória de apuramento para a Liga africana de futebol.

"Tudo se resumirá no jogo jogado. É um adversário difícil, mas temos apenas que fazer o nosso trabalho, para ganharmos" disse.

O treinador, campeão angolano, disse ainda que, apesar de algumas ausências notáveis no seu 'xadrez', os angolanos não vão dar facilidades aos adversários.

"O guarda-redes Langanga não vai jogar devido a uma lesão. O Águia Doce está adoentado com paludismo e, por isso, também não vai jogar. O Carlinhos também ficará de fora, mas ainda assim, temos equipa para defrontar o adversário" finalizou.

O jogo acontece sábado, a parti das 16:00, no estádio dos Coqueiros, em Luanda. O jogo da segunda mão está agendado para o dia 22 de outubro, fora.

Também no sábado, o 1.º de Agosto, representante angolano na Taça da Confederação Africana, defronta os gambianos do Red Arrws Football, na Gâmbia. Os angolanos decidem continuidade na prova, no dia 24 de outubro, em Luanda.

Para a mesma competição, o Interclube joga domingo diante do CFFA, de Madagáscar. No dia 23 de outubro as duas equipas defrontam-se para a segunda volta em Luanda.

O Petro de Luanda, treinado pelo português Alexandre Santos, joga domingo diante do Otoho D"oyo, do Congo, para o apuramento para a fase de grupos da Liga africana de futebol, no Congo.

O jogo da segunda mão, em Luanda, está agendado para o dia 22 de outubro, no estádio 11 de Novembro.