Togo, treinado por Paulo Duarte, empata com líder Senegal no apuramento para o Mundial

Togo empatou na receção à seleção senegalesa por 1-1 esta quinta-feira.

A seleção do Togo, treinada pelo português Paulo Duarte, empatou esta quinta-feira na receção à congénere do Senegal, em jogo do grupo H da fase de qualificação da zona africana para o Mundial2022 de futebol.

A equipa de Paulo Duarte esteve a vencer desde o minuto 45+1, altura em que o central dos gregos do Olympiacos, Pape Cissé, fez um autogolo, e só cedeu já em tempo de compensações, aos 90+3, quando o médio dos franceses do Estrasburgo, Habib Diallo, restabeleceu o empate.

Com este resultado, o Togo segue no segundo lugar do grupo, com cinco pontos, os mesmos do terceiro, a Namíbia, mas o Senegal lidera confortavelmente com 13 pontos, tendo já assegurado o apuramento para a fase final do Mundial, enquanto a seleção do Congo é a última classificada, com três pontos.