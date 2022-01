Terminou jogo da CAN antes do tempo e diz: "Estive muito perto de voltar num caixão"

Declarações Janny Sikazwe, polémico árbitro do jogo entre Tunísia e Mali.

O encontro entre Tunísia e Mali, referente ao Grupo F da Taça das Nações Africanas (CAN), acabou em grande polémica. Tudo porque Janny Sikazwe, árbitro da Zâmbia, precipitou-se ao dar por concluído o jogo, em duas ocasiões.

O episódio acabou por ser um dos mais caricatos da prova africana e o juiz em questão veio agora abordar o assunto numa conferência de imprensa. "Estava muito quente nesse dia. A humidade estava em torno dos 85%... Após o aquecimento, senti as condições adversas. Mesmo depois de beber água, para esfriar, era como se não tivesse nada. Mas nós árbitros somos soldados e estávamos prontos para continuar", afirmou Sikazwe.

"No final da primeira parte, chegámos cedo ao balneário, antes do senhor das chaves. Deitámo-nos e colocámos as pernas para cima para relaxar. Então ele veio e bebi um pouco de água e sumo. No segundo tempo, senti que não tinha descansado nada. Eu não conseguia ouvir ninguém. Foi uma situação muito estranha. A Confederação levou-me para o hospital no dia seguinte. Eu disse-lhes que estava bem, mas eles insistiram. Fizeram um eletrocardiograma para ver como o meu coração reagia ao exercício físico. Também fizeram exames ao sangue. Os resultados foram normais", contou.

"Estive muito perto de voltar para a Zâmbia num caixão. Muito perto... As pessoas fizeram todo tipo de comentários negativos sobre mim. Naquele dia estava quente. Até o equipamento de comunicação. Eu queria deitá-lo fora. Gostaria de saber quem me disse para acabar com o jogo. Acho que foi Deus...", concluiu, garantindo que ainda não pensa na reforma.