"Teremos de trabalhar muito se quisermos alcançar o nosso objetivo"

Carlos Queiroz, selecionador do Egito

Declarações de Carlos Queiroz, selecionador do Egito, que esta sexta-feira triunfou sobre o Senegal, 1-0, em jogo do play off de acesso ao Mundial'2022. Foi a primeira vitória egípcia sobre os senegaleses em 16 anos​​​​​​​.

Análise: "Foi um jogo muito disputado e muito difícil, para as duas equipas. Começámos muito bem, controlando os acontecimentos. Marcámos primeiro, o Senegal tentou pressionar, mas nunca perdemos o equilíbrio nem o sentido de baliza. Creio que fomos melhores e merecemos vencer."

Elogios aos jogadores: "Os jogadores estão de parabéns, estiveram sempre juntos e unidos. Defendemos bem e acabámos por criar as melhores oportunidades. Mais do que desempenhos individuais, importa destacar a equipa."

Play off: "Agora o play off continua em aberto. Teremos de trabalhar muito no segundo jogo se quisermos alcançar o nosso objetivo."