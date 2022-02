TAD anula suspensão de ex-presidente da Confederação Africana de Futebol

Redação com Lusa

Hayatou havia sido punido pela câmara de resolução da Comissão de Ética independente da FIFA com um ano de suspensão

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) anulou, este sábado, a suspensão de um ano imposta ao antigo presidente da Confederação Africana de Futebol (CAF) Issa Hayatou, que o impedia de participar em qualquer atividade relacionada com o futebol.

Issa Hayatou, que liderou a CAF desde 1988 a 2017 e chegou a ser presidente interino da FIFA em 2015, havia sido punido pela câmara de resolução da Comissão de Ética independente da FIFA com um ano de suspensão e multa de 30.000 francos suíços (mais de 28 mil euros).

Em causa estava uma acusação de a CAF ter violado as regras de concorrência, ao assinar um acordo exclusivo de transmissão televisiva para as competições africanas com a Lagardère Sports, agência francesa de desporto e entretenimento.

O TAS acabou por dar provimento ao recurso apresentado por Issa Hayatou e tornou todas as medidas nulas e sem efeito, alegando a insuficiência de provas para a condenação.