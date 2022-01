TAD suspende sanção aplicada pela FIFA ao senegalês Pape Gueye

Pape Gueye com a camisola do Marselha

Jogador pode, afinal, ser utilizado na Taça das Nações Africanas.

O Tribunal Arbitral do Desporto suspendeu a sanção aplicada pela FIFA ao futebolista Pape Gueye, que fica, assim, novamente à disposição do Senegal para a Taça das Nações Africanas 2021 (CAN).

O médio, de 22 anos, que tinha sido suspenso provisoriamente de todas as competições pela FIFA, enquanto decorre uma investigação à transferência do jogador do Watford para o Marselha, em 2020, "não está mais suspenso de momento", para o recurso ser analisado, segundo explicou um porta-voz do TAD à agência France-Press (AFP).

Na sexta-feira, o selecionador do Senegal, Aliou Cissé, anunciou que o atleta "teve um problema externo à seleção, com o Marselha", pelo que não deu o contributo à equipa no desafio diante da Guiné Conacri (0-0).

"O Gueye teve um problema externo à seleção, com o Marselha. Houve problemas na transferência do Watford para o Marselha [em 2020] e a FIFA suspendeu-o. Enquanto não for apresentado um recurso, ele não poderá jogar connosco. Na verdade, só fomos informados desta situação cinco minutos antes de começar o jogo com a Guiné Conacri", disse o selecionador, na altura, de acordo com a mesma agência.

O médio terminou contrato com os franceses do Le Havre em junho 2020 e, dois meses antes, em abril, assinou um pré-acordo com o Watford, num vínculo que teria início em 01 de julho desse ano e que foi mesmo anunciado pelo clube inglês.

Contudo, mais tarde, Pape Gueye voltou atrás nas intenções e quebrou o acordo com a formação da Premier League, alegando que tinha sido "mal aconselhado" no processo de vinculação aos "hornets".

Gueye acabaria por assinar até 2024 pelo Marselha, clube no qual alinha atualmente e que, na altura, era treinado pelo português André Villas-Boas.