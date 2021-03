Taça das Nações Africanas: um golo nos descontos e Nigéria, de Zaidu, em festa

Zaidu, lateral do FC Porto, ajudou a Nigéria a apurar-se para a CAN

Está confirmado o apuramento da seleção nigeriana.

Um golo de Paul Onuachu, já nos descontos, deu a vitória à Nigéria, com Zaidu na equipa titular, diante do Benim e ajudou a confirmar o apuramento para a Taça das Nações Africanas de futebol (CAN2021), com a vitória no grupo L.

O golo, aos 90+3, acabou por ser um balde de água fria para o Benim, quando um empate era o suficiente para apurar, a uma jornada do final, as duas seleções para a fase final da CAN2021.

O nulo mais cedo entre Lesoto e Serra Leoa permitia ao Benim sonhar já com o apuramento, em caso de empate ou vitória, mas a derrota nos instantes finais adia a decisão para terça-feira, quando a equipa visitar a Serra Leoa.

A Serra Leoa, que é terceira classificada, a três pontos do Benim, está obrigada a vencer e por uma margem melhor do que 1-0, para desempatar um eventual confronto direto, tendo sido esse o resultado alcançado pelo Benim no primeiro jogo entre ambos.

A Nigéria, com o apuramento garantido, tem 11 pontos, seguindo-se o Benim, com sete, a Serra Leoa, com quatro, e Lesoto, com três e sem hipóteses de apuramento.

A 33.ª edição da Taça das Nações Africanas estava marcada para 2021, mas acabou por ser adiada para 2022 - apesar de manter a designação CAN2021 - para não coincidir com a Copa América e o Euro2020, que foram adiados, devido à pandemia de covid-19.