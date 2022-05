Sporting de Cabinda vence Recreativo da Caála no Girabola

Baúca, aos 15 minutos, e Paizinho, aos 88, marcaram os golos da formação anfitriã

O Sporting de Cabinda venceu este sábado o Recreativo da Caála por 2-1, em jogo da 28.ª jornada do Girabola, disputado na província de Cabinda.

Baúca, aos 15 minutos, e Paizinho, aos 88, marcaram os golos da formação anfitriã, enquanto Tsabalala, aos 21, assinou o tento dos visitantes, então empatando a partida.

O Desportivo da Lunda Sul e o Wiliete de Benguela empataram 2-2. Maguaia, aos 41, e Sténio aos 77, marcaram para o Desportivo da Lunda Sul, enquanto Bebucho, aos sete, e Dozy, aos 37, marcaram para o emblema de Benguela.

Igual resultado registou-se no encontro entre o Kabuscorp e o Bravos do Maquis. Fabrício, aos 26 minutos, e Richi aos 43, marcaram os golos do Kabuscorp, enquanto Amaro aos dois, e Savané, aos 58, rubricaram os golos para o Bravos do Maquis.

O Petro de Luanda, treinado por Alexandre Santos, que na segunda-feira recebe o lanterna-vermelha Sporting de Benguela, lidera o campeonato, com 64 pontos, mais oito do que o Sagrada Esperança, que visita no domingo o Cuando Cubango.

Depu, do Sagrada Esperança, lidera a lista dos melhores marcadores do Girabola, com 19 golos, seguido por Tiago Azulão, do Petro de Luanda, com 16.