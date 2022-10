Sporting de Cabinda vence e ascende ao segundo lugar do Girabola

Redação com Lusa

O Sporting de Cabinda venceu hoje o Isaac de Benguela, por 1-0, em jogo da quinta jornada do campeonato angolano, e ascendeu ao segundo lugar do Girabola, com 10 pontos.

Um golo de Zeca, aos 67 minutos, bastou para o Sporting de Cabinda garantir os três pontos e igualar o líder Wiliete de Benguela, na mesma tarde em que o Sporting de Benguela e o Recreativo do Libolo empataram a zero.

O jogo entre o Interclube, treinado pelo português Rogério Gonçalves, e o Cuando Cubango FC não foi disputado, uma vez que os visitantes não se deslocaram a Luanda, alegando dificuldades de transporte.

Sendo assim, as duas equipas aguardam pela decisão da Federação Angolana de Futebol, após o Interclube se ter apresentado no relvado.

Resultados da quinta jornada:

- Sábado, 22 out:

Isaac de Benguela - Sporting de Cabinda, 0-1

Sporting de Benguela - Recreativo do Libolo, 0-0

Interclube - Cuando Cubango FC, Adiado

- Domingo, 23 out:

ASK Dragão do Uige - 1.º de Agosto

Desportivo da Lunda Sul - Académica do Lobito

Sagrada Esperança - Santa Rita de Cássia

Petro de Luanda - Desportivo da Huila

Wiliete de Benguela - Bravos do Maquis

Classificação:

1. Wiliete de Benguela, 10 pontos.

2. Sporting de Cabinda, 10

3. Petro de Luanda, 9

4. Recreativo do Libolo, 8

5. Interclube, 7

6. Académica do Lobito, 6

7. Desportivo da Huila, 5

8. 1.º de Agosto, 4

9. Desportivo da Luanda Sul, 3

10. Sporting de Benguela, 3

11. Isaac de Benguela, 3

12. Cuando Cubango FC, 2

13. ASK Dragão do Uige, 2

14. Bravos do Maquis

15. Sagrada Esperança, 1

16. Santa Rita de Cássia, 1