Sporting de Benguela rescinde com treinador Yamba Ascha

Técnico dirigiu palavras ofensivas a um árbitro, na 23ª jornada do Girabola

O Sporting de Benguela rescindiu esta sexta-feira o contrato com o treinador Yamba Ascha, a pedido do mesmo, quando restam apenas cinco jornadas para o fim do Girabola.

Em comunicado, o clube apontou como motivo para a rescisão a sanção aplicada recentemente pela Federação Angolana de Futebol (FAF) ao treinador, após proferir palavras ofensivas ao árbitro, no empate a dois golos diante do Progresso do Sambizanga, em jogo da 23.ª jornada.

"Por razões de força maior à sua vontade, uma vez que o seu bom nome foi manchado juntamente com o nome do referido clube, no comunicado Oficial n.° 14 da FAF, onde foram julgadas inverdades, e para não lesar a imagem do clube, o treinador colocou o lugar à disposição, até que tudo se resolva junto da Federação Angolana de Futebol", diz a nota.