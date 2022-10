Songo sofre primeira derrota mas mantém liderança do Moçambola

O resultado do encontro da 15.ª jornada beneficiou o segundo classificado Black Bulls, campeão em título, que no sábado bateu o Ferroviário de Maputo por 2-1 e reduziu para oito pontos a distância para o líder.

A União Desportiva do Songo sofreu no domingo a primeira derrota no Moçambola, no terreno do Ferroviário de Nacala, por 2-1, mas manteve a liderança isolada do campeonato moçambicano.

O resultado do encontro da 15.ª jornada beneficiou o segundo classificado Black Bulls, campeão em título, que no sábado bateu o Ferroviário de Maputo por 2-1 e reduziu para oito pontos a distância para o líder, numa altura em que ainda tem um jogo em atraso.

Na terceira posição, o Costa do Sol foi derrotado na deslocação a Nampula, ao perder por 2-1, em jogo também antecipado para sábado.

A 15.ª jornada só ficará completa quando se realizar o encontro entre Liga Desportiva de Maputo e Ferroviário da Beira, adiado para data a definir devido a compromissos internacionais dos beirenses.

Resultados da 15.ª jornada

Ferroviário de Lichinga - Matchedje de Mocuba, 3-0

Vilankulo - Incomáti, 1-1

Ferroviário de Nacala - Songo, 2-1

Black Bulls - Ferroviário de Maputo, 1-0

Ferroviário de Nampula - Costa do Sol, 2-1

Liga Desportiva de Maputo - Ferroviário da Beira (adiado para data a definir)

Classificação

1. Songo, 36

2. Black Bulls, 28 (menos um jogo)

3. Costa do Sol, 25 (menos um jogo)

4. Ferroviário de Nampula, 24

5. Ferroviário de Lichinga, 21 (menos dois jogos)

6. Ferroviário de Maputo, 19 (menos um jogo)

7. Ferroviário de Nacala, 19

8. Ferroviário da Beira, 16 (menos três jogos)

9. Vilankulo, 15 (menos um jogo)

10. Incomáti, 13

11. Matchedje, 10

12. Liga Desportiva de Maputo, 7 (menos um jogo)

Programa da 16.ª jornada (23 de outubro)

Costa do Sol - Matchedje

Incomáti - Liga Desportiva de Maputo

Songo - Ferroviário de Nampula

Ferroviário da Beira - Ferroviário de Nacala

Ferroviário de Maputo - Vilankulo

Black Bulls - Ferroviário de LIchinga