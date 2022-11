Songo segura liderança do Moçambola a quatro jornadas do fim

Venceu o Costa do Sol, terceiro classificado, por 1-0.

A União Desportiva do Songo continua líder do Moçambola a quatro jornadas do fim da temporada, depois de ter vencido este domingo o Costa do Sol, terceiro classificado, por 1-0.

O resultado magro serviu para manter a distância de dois pontos para o segundo classificado, o campeão em título Black Bulls, que também venceu na receção à Liga Desportiva de Maputo, lanterna vermelha, por 2-0.

"Até final, vamos trabalhar para ganhar todos os jogos", referiu o português Inácio Soares, técnico do Black Bulls.

Na cauda da tabela, o Vilankulo bateu por 3-2 o Lichinga e conseguiu afastar-se da zona de despromoção.

Abaixo da linha de água continuam Incomáti, Mocuba e Liga Desportiva de Maputo.