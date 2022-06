Songo reforça liderança do campeonato moçambicano de futebol

Apesar de ter sido um duelo equilibrado, o primeiro golo da partida realizada no campo do Ferroviário de Nampula foi apontado pelo avançado Lau King, aos quatro minutos, antes de Dário, aos 88, e Foquem, aos 90+5, fixarem o resultado a favor dos 'hidroelétricos'

A União Desportiva de Songo reforçou hoje a liderança do campeonato moçambicano de futebol, ao vencer por 3-0 na visita ao Ferroviário de Nampula, em jogo da quinta jornada da competição.

Apesar de ter sido um duelo equilibrado, o primeiro golo da partida realizada no campo do Ferroviário de Nampula foi apontado pelo avançado Lau King, aos quatro minutos, antes de Dário, aos 88, e Foquem, aos 90+5, fixarem o resultado a favor dos 'hidroelétricos'.

Com o triunfo, a União Desportiva de Songo reforçou ainda mais o primeiro posto do Moçambola, com 15 pontos, mais quatro do que o Costa do Sol (11), segundo, e mais cinco face ao Ferroviário de Nampula (10), terceiro.

O Costa do Sol, outro dos favoritos ao título, cedeu um empate 0-0 com o Matchedje de Mocuba, equipa que somou o seu primeiro ponto na prova, continuando, no entanto, na última posição.

Por seu lado, o campeão em título, o Black Bulls, empatou 1-1 com o Ferroviário de Lichinga, descendo para a sexta posição da classificação, com seis pontos.