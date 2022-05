Songo goleia Vilankulo e assume a liderança partilhada do Moçambola

Redação com Lusa

Equipa alcançou o segundo triunfo seguido

O Songo assumiu, este domingo, a liderança do principal campeonato moçambicano, ao protagonizar a goleada da segunda jornada da prova, depois de receber e vencer o Vilankulo, por 4-0.

Noutra vitória expressiva, o Ferroviário de Nacala deslocou-se a Quelimane e bateu o Matchedje de Mocuba por 3-1.

O jogo mais esperado acabou por dar empate: Black Bulls e Ferroviário da Beira, respetivamente campeão e vice-campeão da última época, terminaram os 90 minutos com uma igualdade 1-1.

Songo, Costa do Sol e Ferroviário de Nampula formam o grupo que lidera a classificação com seis pontos cada - vantagem para o Songo, com mais golos marcados e nenhum sofrido.

Resultados da segunda jornada:

Costa do Sol - Liga Desportiva de Maputo, 1-0

Incomáti - Ferroviário de Maputo, 0-1

Ferroviário de Nampula - Ferroviário de Lichinga, 1-0

Ferroviário da Beira - Black Bulls, 1-1

Songo - Vilankulo, 4-0

Matchedje de Mocuba - Ferroviário de Nacala, 1-3

Classificação

1. Songo, 6

2. Costa do Sol, 6

3. Ferroviário de Nampula, 6

4. Ferroviário da Beira, 4

5. Liga Desportiva de Maputo, 3

6. Ferroviário de Nacala, 3

7. Ferroviário de Maputo, 3

8. Ferroviário de Lichinga, 3

9. Black Bulls, 1

10. Incomáti, 0

11. Matchedje, 0

12. Vilankulo, 0