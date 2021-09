Songo e Lichinga dão festival de golos no Moçambola

Fotografia: União Desportiva do Songo/Facebook

Domingo de muitos golo no Moçambola

Redação com Lusa

O Songo venceu com golos de Lau King e Dário Chongai, duas vezes.

O jogo entre Songo e Ferroviário de Lichinga destacou-se na 21.ª jornada do campeonato de Moçambique de futebol com cinco golos e no qual a vitória só foi decidida em tempo extra.

O Songo, atual detentor da Taça de Moçambique, venceu por 3-2 e soma 34 pontos na quinta posição do campeonato, dias antes de acertar calendário, pois na quarta-feira está agendada a partida com o Textáfrica referente à 19.ª jornada.

A cinco jornadas do final do Moçambola, o Black Bulls da capital mantém-se líder após bater a Liga Desportiva por 1-0.

O Ferroviário da Beira, segundo classificado, venceu por 1-0 na deslocação à capital frente ao Ferroviário de Maputo e mantém a distância de cinco pontos para o líder.

Resultados da 21.ª jornada:

Desportivo - Costa do Sol, 0-1

Ferroviário de Maputo - Ferroviário da Beira, 0-1

Vilankulo - Ferroviário de Nampula, 2-0

Liga - Black Bulls, 0-1

Ferroviário de Nacala - Textáfrica, 1-0

Matchedje de Mocuba - Incomáti, 3-0

Songo - Ferroviário de Lichinga, 3-2

Classificação:

1. Black Bulls, 50 pontos

2. Ferroviário da Beira, 45

3. Ferroviário de Maputo, 35

4. Ferroviário de Lichinga, 35

5. Songo, 34

6. Vilankulo, 30

7. Costa do Sol, 29

8. Ferroviário de Nacala, 28

9. Liga, 26

10. Ferroviário de Nampula, 22

11. Incomáti, 20

12. Matchedje, 16

13. Desportivo de Maputo, 15

14. Textáfrica, 11

Programa da 22.ª jornada:

Ferroviário de Lichinga - Desportivo

Ferroviário de Nampula - Matchedje de Mocuba

Ferroviário da Beira - Songo

Incomáti - Ferroviário de Maputo

Vilankulo - Liga

Costa do Sol - Ferroviário de Nacala

Textáfrica - Black Bulls