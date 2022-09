Songo consolida liderança do Moçambola

Redação com Lusa

A União Desportiva do Songo consolidou hoje a liderança do Moçambola ao receber e vencer o Ferroviário de Maputo, por 1-0, na 11.ª jornada do principal campeonato moçambicano.

Apesar de o segundo classificado e campeão em título Black Bulls ter um jogo em atraso devido a compromissos internacionais (foi afastado no sábado da Liga dos Campeões Africanos pelo Petro de Luanda), o Songo já leva oito pontos de avanço.

A jornada foi de alívio para a equipa do Matchedje de Mocuba, da Zambézia, centro do país, que conseguiu a primeira vitória na prova ao receber e vencer por 2-1 em Quelimane a formação de Vilankulo.

No meio da tabela, dois ferroviários somaram três pontos: o Ferroviário de Lichinga foi a Nacala vencer a equipa local por 2-1, enquanto o Ferroviário de Nampula, a jogar em casa, bateu a Liga Desportiva de Maputo por 2-0.

Várias equipas têm jogos por realizar para acertar calendário no Moçambola.

O Ferroviário da Beira tem duas partidas por disputar em virtude da participação na Taça da Confederação Africana de Futebol, e há quatro equipas com menos um jogo: Black Bulls, Costa do Sol, Ferroviário de Lichinga e Incomáti.

Resultados da 11.ª jornada

Matchedje de Mocuba - Vilankulo, 2-1

Songo - Ferroviário de Maputo, 1-0

Ferroviário de Nacala - Ferroviário de Lichinga, 1-2

Ferroviário de Nampula - Liga Desportiva de Maputo, 2-0

Jogos adiados para data a anunciar:

Costa do Sol - Black Bulls

Ferroviário de Beira - Incomáti

Classificação:

1. Songo, 29 pontos

2. Black Bulls, 21 (menos um jogo)

3. Ferroviário de Maputo, 18

4. Costa do Sol, 18 (menos um jogo)

5. Ferroviário de Lichinga, 17 (menos um jogo)

6. Ferroviário de Nampula, 17

7. Ferroviário de Nacala, 13

8. Ferroviário de Beira, 12 (menos dois jogos)

9. Vilankulo, 12

10. Liga Desportiva de Maputo, 6

11. Incomáti, 6 (menos um jogo)

12. Matchedje de Mocuba, 6

Programa da 12.ª jornada, 9 de outubro:

Costa do Sol - Vilankulo

Ferroviário da Beira - Ferroviário de Maputo

Ferroviário de Nampula - Ferroviário de Nacala

Matchedje de Mocuba - Liga Desportiva de Maputo

Songo - Black Bulls

Incomáti - Ferroviário de Lichinga