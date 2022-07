Songo assegura liderança do Moçambola durante um mês

A União Desportiva do Songo reforçou este domingo a sua posição de líder do Moçambola

O Songo vai permanecer isolado no topo da classificação durante a pausa de um mês no campeonato para os compromissos da seleção moçambicana.

A União Desportiva do Songo reforçou este domingo a sua posição de líder do Moçambola, ao receber e vencer por 2-1 o lanterna vermelha Matchedje de Mocuba.

No segundo lugar do campeonato moçambicano, a quatro pontos do líder, o Costa do Sol ganhou distância para os adversários ao bater em casa o Ferroviário de Lichinga por 2-1.

O Ferroviário de Nampula, terceiro classificado, foi empatar 0-0 à cidade da Beira, resultado que o treinador português Nélson Santos considerou ser fruto de uma "grande atitude", depois da derrota por 3-0 frente ao Songo na jornada passada.

A polémica instalou-se no Incomáti-Ferroviário de Nacala, que a equipa da casa perdeu por 1-0, com o treinador Artur Comboio a recusar-se a aceitar o resultado, por considerar que o único golo do jogo resultou de um penálti "fabricado".

Os Mambas vão reunir-se a partir de segunda-feira para preparar o embate com a África do Sul agendado para 13 de julho, em Durban, um jogo a contar para os quartos de final da Taça Cosafa - Conselho das Associações de Futebol da África Austral.

O regresso do Moçambola está marcado para 7 de agosto.