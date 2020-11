Senegal vence Guiné-Bissau no apuramento para Taça das Nações Africanas

As duas seleções voltam a defrontar-se no domingo, no estádio 24 de Setembro, em Bissau, em jogo da quarta jornada do grupo I da fase de apuramento para a CAN.

O Senegal venceu esta quarta-feira a Guiné-Bissau por 2-0, em jogo o jogo da terceira jornada da fase de apuramento para a Taça das Nações Africanas (CAN), que decorreu no estádio Lat Dior, em Thiés, no Senegal.

Os senegaleses adiantaram-se pela estrela do Liverpool Sadio Mané, aos 43 minutos, na conversão de uma grande penalidade, tendo a vantagem sido ampliada aos 73, por intermédio de N´Guette.

As duas seleções voltam a defrontar-se no domingo, no estádio 24 de setembro, em Bissau, em jogo da quarta jornada do grupo I da fase de apuramento para a CAN, grupo que integra ainda República do Congo e Essuatini (antiga Suazilândia).

A CAN devia ter-se realizado em 2021, nos Camarões, mas foi adiada para 2022 devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus.