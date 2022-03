No final do Senegal-Egito, alguns adeptos da equipa da casa invadiram o relvado e tentaram confrontar Mohamed Salah, avançado egípcio do Liverpool que teve de ser escoltado até ao balneário, numas imagens que chocaram os adeptos do Liverpool. Egípcios, treinados por Carlos Queiroz, falharam apuramento para o Mundial

