Selecionador angolano risca Clinton da Mata e faz ultimato a Gelson Dala

O treinador da seleção angolana de futebol, o português Pedro Gonçalves, excluiu hoje, definitivamente, o lateral direito Clinton da Mata dos 'palancas negras', devido às constantes ausências sem justificações convincentes por parte do jogador.

O lateral do Club Brugge, da Liga belga, voltou a falhar, sem justificação, a convocatória para o duplo confronto com as congéneres da Guiné-Bissau e Guiné Equatorial, em Rio Maior, em março, depois de ter garantido ao técnico que se juntaria ao conjunto angolano.

"Foi ele quem me ligou a dizer que estava disponível para servir a seleção. Mas, a dado momento, não respondia às chamadas. Já não vamos contar com ele", disse Pedro Gonçalves.

Por outro lado, o selecionador de Angola fez um ultimato pelas mesmas razões a Gelson Dala, extremo que está emprestado pelo Rio Ave aos qataris do Al-Wakrah.

"Quanto a Gelson Dala, deve comprometer-se com a pátria. Pelos motivos que temos vindo a notar, leva-me a crer que não está interessado em representar a seleção angolana", referiu.

Pedro Gonçalves garantiu ainda que, administrativamente, já começou a preparar as eliminatórias de acesso à próxima edição da Taça das Nações Africanas (CAN), que se vai disputar em 2023, na Costa do Marfim.

Angola figura no grupo E de qualificação para a CAN'2023, juntamente com Gana, República Centro Africana e Madagáscar.