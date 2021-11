Pedro Gonçalves, selecionador angolano, reconhece dificuldades diante do Egito

Guiné-Bissau defronta Marrocos no apuramento para o Mundial

Redação com Lusa

Pedro Gonçalves destacou as individualidades da seleção egípcia.

O selecionador angolano, o português Pedro Gonçalves, reconheceu esta quinta-feira, em conferência de imprensa, em Luanda, que o confronto diante do Egito, de apuramento para Mundial'2022 de futebol, vai ser muito difícil.

Pedro Gonçalves destacou as individualidades da seleção egípcia, com destaque para o avançado dos ingleses do Liverpool, Mohamed Salah.

"É um adversário difícil. É a seleção mais cotada de África, com mais título, tem muitos talentos. Tem o jogador que eu considero o melhor do mundo da atualidade. O que passamos aos nossos jogadores é a crença no nosso potencial, pois acreditamos nas nossas qualidades", referiu.

O avançado do Torreense Mateus Galiano, que se despede da seleção angolana, disse tratar-se de um jogo muito especial para si.

"É um jogo muito especial para mim porque é o último jogo que faço em solo angolano pela nossa seleção. Penso que deixo a seleção com o sentimento de legado bem passado, pois quando ouço os mais jovens dizerem que a nível da seleção querem alcançar a performance que alcancei, isso deixa-me muito feliz" disse.

Domingos Andrade, que pela primeira vez veste a camisola da seleção angolana, disse que encara o jogo diante do Egito de maneira positiva, ao mesmo tempo que prometeu dar o seu melhor, caso seja chamado a jogo por Pedro Gonçalves.

O jogo entre Angola e Egito, com início às 20:00 (19:00 em Lisboa), disputa-se esta sexta-feira, no estádio 11 de Novembro, em Luanda, para a quinta jornada do Grupo F.

Angola encerra a campanha para o Mundial no dia 16, frente à Líbia, em Benghazi.

Os angolanos já não têm hipótese de se apurar, em consequência de três derrotas e uma vitória, perfazendo três pontos alcançados, na última posição, num grupo que é liderado pelo Egito, de Carlos Queiroz, com 10 pontos, seguido pela Líbia, que tem seis. O Gabão ocupa o terceiro lugar, com quatro pontos.