Seleção de Moçambique realiza 15 dias de estágio em Portugal

A seleção de Moçambique viaja hoje para Portugal para um estágio de 15 dias no âmbito da preparação para as partidas contra os Camarões a contar para a fase de qualificação para a Taça das Nações Africanas (CAN).

Durante o estágio, os Mambas vão realizar jogos particulares com as seleções de Angola e da Guiné-Bissau.

As duas partidas inserem-se na preparação para os jogos do dia 7 em Yaoundé contra os Camarões e do dia 13 do mesmo mês em Maputo, também contra os leões indomáveis.

As partidas enquadram-se nas terceira e quarta jornadas do grupo F de apuramento para a fase final da CAN de 2021.

O selecionador moçambicano, o treinador português Luís Gonçalves, chamou para o estágio em Portugal 34 jogadores, dos quais apenas 18 viajam hoje.

Jogadores convocados:

- Guarda-redes: Guirrrugo (UD Songo), Frenque (Ferroviário de Maputo), Víctor (Costa do Sol) e Teixeira (Black Bulls).

- Defesas: Infren, Sidique e Bheu (UD Songo), Fidel (Black Bulls), Zainadine Júnior e Bonera (Marítimo), Salomão (Costa do Sol), Mexer (FC Bordéus), Jeitoso e Tununo (Ferroviário de Maputo), Reinildo (Lille) e Edmilson (Cape Town).

- Médios: Kambala (Baroka FC), Ricardo Mondlane (AD Sanjoanense), Nené (Costa do Sol), Xirasse (Black Bulls), Kamo- Kamo (Setúbal), Telinho (UD Songo), Dominguez (Bidvest Wits), Geny (Sporting) e Kito (Ferroviário de Maputo)

- Avançados: Clésio (Zira FK), Luís Miquissone (Simba FC), Nilton (Costa do Sol), Reginaldo (FC Kaysar), Ratifo (ICFR Pforzheim), Lau King (UD Songo), Witi (Nacional da Madeira), Amâncio (Sem clube) e Gildo (Amora).