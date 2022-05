Seleção da Guiné-Bissau com nove novidades e ausência do capitão

Redação com Lusa

Na agenda esta a dupla jornada de qualificação para a Taça das Nações Africanas de 2023.

O selecionador nacional de futebol da Guiné-Bissau, Baciro Candé, convocou 23 jogadores para a dupla jornada de qualificação para a Taça das Nações Africanas de 2023 (CAN'2023) com nove novidades e a ausência do capitão da seleção.

"A nossa seleção tem uma responsabilidade enorme nestes dois jogos que se avizinham", começou por afirmar o selecionador guineense, antes de anunciar, em conferência de imprensa, os 23 eleitos.

Da lista dos convocados, o grande ausente é Jonas Mendes André, guarda-redes e capitão.

Os defesas Sana Gomes e Adon Gomis, os médios Janio Bikel, Mamadi Camará e Zidane Agustini Banjaqui e os avançados Madi Queita, Dálcio Gomes, José Embaló e Zinho Gano, são as novidades na lista dos convocados para a dupla jornada de qualificação para a Taça das Nações Africanas (CAN), que vai decorrer na Costa do Marfim, em 2023.

Questionado sobre a ausência do capitão, Baciro Candá afirmou que convocou quem lhe ofereceu mais garantias.

Os jogos da dupla jornada vão realizar-se entre 9 e 14 de junho. A Guiné-Bissau pertence ao grupo A, juntamente com as Ilhas Maurícias, Serra Leoa e a Nigéria. Inicialmente a lista inclui São Tomé e Príncipe, mas a seleção foi desqualificada por, alegadamente, ter utilizado um jogador infestado com coronavírus.

Questionado pelos jornalistas se o grupo A é acessível, o treinador guineense afirmou que "nenhum grupo é acessível".

"Todos assistimos ao desempenho da Serra Leoa e da Nigéria. A Guiné-Bissau tem feito o seu percurso e vamos tentar fazê-lo. O nosso objetivo é sempre ganhar e a nossa ambição é passar pela quarta vez consecutiva para participarmos na CAN", afirmou Baciro Candé.

A Guiné-Bissau joga em 09 de junho contra as ilhas Maurícias e em 13 de junho contra a Serra Leoa.

O jogo contra as ilhas Maurícias vai decorrer em Marrocos, porque o Estádio Nacional 24 de Setembro continua interditado pela Confederação Africana de Futebol e o jogo contra a Serra Leoa, que também tem o estádio interditado, vai realizar-se na Guiné-Conacri.

Lista dos 23 convocados:

- Guarda-Redes: Maurice Gomis (Ayia Napa FC, Chi), Manuel Mama Samba Baldé (Vizela, Por), Fernando Embadje (Damaense, Port)

- Defesas: Jefferson Encada (Phaco, Egi), Fali Candé (Metz, Fra), Sana Gomes (Hoah, Arm), Opa Sangrante (Chateauroux, Fra), Maconi Soriano Mané (Moreirense, Port), Jorge Braima Candé Nogueira (Farense, Por), Adon Gomis (USL Dunkerque, Fra), Eulanio Chipenda Gomes (FC Dallas, EUA)

- Médios: Moreto Cassamá (Stade Reims, Fra), Alfa Semedo (Vitória de Guimarães, Por), Janio Bikel (Vicenza, Ita), Mamadi Camará (Reading, Ing), Jorginho Intima (Wilsa Plock, Pol), Zidane Agustini Banjaqui (Casa Pia, Por).

- Avançados: Mama Samba Baldé (Troyes, Fra), Madi Queita (Farense, Por), Dálcio Gomes (Ionikos, Gre), José Embaló (Alashkert FC, Arm), Zinho Gano (Waregem, Bel), Piquete Djassi (Al-Shoalah, Arábia Saudita).