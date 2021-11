Seleção angolana inicia preparação para confronto com Egito

Angola defronta o Egito em 12 de novembro, em Luanda, para a quinta jornada do Grupo F.

A seleção angolana de futebol, orientada pelo português Pedro Gonçalves, iniciou esta segunda-feira, em Luanda, a preparação para o confronto com o Egito, da fase de qualificação para o Mundial'2022.

Sem hipótese de qualificação, os treinos dos angolanos incidiram-se sobre aspetos técnicos e táticos, com destaque ao domínio de bola e transições de defesa e ataque.

Além dos jogadores que evoluem no campeonato angolano de futebol, Pedro Gonçalves conta ainda com a integração de cinco jogadores que atuam no exterior, com realce para o defesa Daniel Liberal, do Trofense.

Na terça-feira, o grupo às ordens do treinador português realiza o último treino, em solo angolano, diante do Interclube.

Angola defronta o Egito em 12 de novembro, em Luanda, para a quinta jornada do Grupo F, e encerra a campanha para o Mundial no dia 16, frente a Líbia, em Benghazi.

Na qualificação, os angolanos somaram uma vitória e três derrotas, para um total de três pontos, ocupando a última posição, num grupo que é liderado pelo Egito, de Carlos Queiroz, com 10 pontos, seguido pela Líbia, que tem seis. O Gabão ocupa o terceiro lugar, com quatro pontos.