Seleção angolana, de Pedro Gonçalves, consente segunda derrota no apuramento

Redação com Lusa

"Palancas negras" em dificuldades no caminho para o Mundial'2022.

A seleção angolana, orientada pelo português Pedro Gonçalves, perdeu esta terça-feira diante da Líbia, por 1-0, em Luanda, em jogo da segunda jornada do grupo F de apuramento para o Mundial do Catar, em 2022.

Al Khoja, aos 42 minutos, apontou o único golo da partida, contra a corrente de jogo.

Com essa derrota, a segunda consecutiva, a seleção angolana mantém-se na última posição do grupo, sem qualquer ponto.

Apesar da derrota, Pedro Gonçalves destacou o domínio ao longo dos 90 minutos de jogo.

"Julgo que dominámos o jogo, fomos a melhor equipa em campo. Constituímos uma equipa para o futuro, sofremos o golo num momento complicado do jogo. Temos que ser fortes, porque temos muita coisa para melhorar. Vamos ter que fazer uma reflexão profunda sobre o que queremos para o futuro do futebol de Angola", disse.

Por sua vez, o capitão da seleção angolana, Bastos, lamentou a derrota.

Na primeira jornada, os angolanos perderam diante do Egito, no Cairo, por 1-0. Angola volta a jogar em 06 de outubro diante do Gabão, para a terceira jornada.

A Líbia lidera o grupo F com seis pontos, seguido pelo Egito, com quatro. O Gabão tem um ponto, enquanto Angola ainda não somou qualquer ponto.