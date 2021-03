São Tomé e Príncipe despede-se da qualificação para a CAN2021 com nova derrota

Redação com Lusa

A seleção de futebol de São Tomé e Príncipe despediu-se este domingo da qualificação para a Taça das Nações Africanas de Futebol (CAN'2021) com nova derrota, na visita ao Gana, na sexta e última jornada do grupo C.

Os são-tomenses saíram derrotados de Kumasi por 3-1, num jogo em que Nicholas Opoku, aos 12 minutos, Jordan Ayew, aos 31, e Baba Rahman, aos 66, marcaram para o Gana, e Iniesta apontou o golo de São Tomé, aos 83.

No grupo, Gana (13 pontos) e Sudão (12), que hoje venceu a África do Sul (10), por 2-0, garantiram lugar na fase final da CAN2021, num apuramento em que São Tomé teve seis derrotas no mesmo número de jogos.

Também hoje, Mali, com vitória atribuída face à desqualificação do Chade, e Guiné-Conacri, mesmo derrotada pela Namíbia (2-1), também terminaram o grupo A apuradas, situação semelhante à da Tunísia e Guiné Equatorial no grupo J.

As duas seleções já tinham garantido o apuramento, com a Tunísia a vencer hoje a Guiné Equatorial, por 2-1, num grupo em que a Tanzânia ficou em terceiro e a Líbia em quarto.

A sexta e última jornada da fase de qualificação para a CAN prossegue na segunda e terça-feira, para determinar as últimas seleções qualificadas.

A 33.ª edição da Taça das Nações Africanas estava marcada para 2021, mas acabou por ser adiada para 2022 - apesar de manter a designação CAN2021 - para não coincidir com a Copa América e o Euro2020, que foram adiados, devido à pandemia de covid-19.