Sagrada Esperança vence Sporting de Benguela e reassume liderança do Girabola à condição

O Sagrada Esperança reassumiu, provisoriamente, a liderança do campeonato.

O Sagrada Esperança venceu este domingo o Sporting de Benguela, por 4-1, em jogo da 10.ª jornada, e reassumiu, provisoriamente, a liderança do campeonato angolano de futebol, com 26 pontos.

Caxi, Jefer e Depú, por duas vezes, marcaram os golos dos campeões angolanos, enquanto Cebola reduziu os estragos para os anfitriões.

O 1.º de Agosto venceu o Desportivo da Huila por 3-1, em Luanda, e reforçou o terceiro lugar do campeonato angolano de futebol, com 20 pontos.

Zini, aos 13 minutos, Luvumbo, aos 27 e Dagó, aos 52, marcaram. Andeloy, aos 61 minutos, descontou para os visitantes.

O Wiliete de Benguela venceu o Cuando Cubango FC por 1-0, após golo de Zeca, aos 31 minutos de jogo, enquanto o Bravos do Maquis ganhou ao Recreativo da Caála, por 1-0, com golo de Dabanda, na província angolana do Huambo.

O Progresso da Lunda Sul e o Kabuscorp do Palanca empataram 0-0.

O Petro, treinado pelo português Alexandre Santos, segundo classificado, com 26 pontos, recebe na segunda-feira, em Luanda, o Sporting de Cabinda. O Interclube e Progresso do Sambizanga encerram a jornada, quando se defrontarem em 08 de dezembro, em Luanda.

Depú, lidera a lista de melhores marcadores, com 12 golos, seguido por Jiresse, do Recreativo do Libolo, com seis, e Tiago Azulão, do Petro de Luanda, com cinco.

Resultados da 10.ª jornada:

- Sábado, 04 dez:

Académica do Lobito - Recreativo do Libolo, 1-2

- Domingo, 05 dez:

Sporting de Benguela - Sagrada Esperança, 1-4

Cuando Cubango FC - Wiliete de Benguela, 0-1

Recreativo da Caála - Bravos do Maquis, 0-1

1.º de Agosto - Desportivo da Huila, 3-1

Desportivo da Lunda Sul - Kabuscorp do Palanca, 0-0

- Segunda-feira, 06 dez:

Petro de Luanda - Sporting de Cabinda

- Quarta-feira, 08 dez:

Interclube - Progresso do Sambizanga

Classificação:

1. Sagrada Esperança, 26.

2. Petro de Luanda, 26 pontos.

3. 1.º de Agosto, 20.

4. Wiliete de Benguela, 19.

5. Interclube, 15.

6. Bravos do Maquis, 13.

7. Recreativo da Caála, 13.

8. Desportivo da Huila, 12.

9. Recreativo do Libolo, 12.

10. Desportivo da Lunda Sul, 11.

11. Académica do Lobito, 9.

12. Sporting de Cabinda, 9.

13. Kabuscorp do Palanca, 9.

14. Cuando Cubango FC, 8.

15. Progresso do Sambizanga, 5.

16. Sporting de Benguela, 1.