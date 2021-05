Sagrada Esperança perde pela primeira vez e tem liderança em risco

Sagrada Esperança consente primeira derrota, mas conserva liderança provisória do Girabola

O Sagrada Esperança perdeu hoje a possibilidade de reforçar a liderança do campeonato angolano de futebol, ao sofrer a primeira derrota na prova, frente ao Sporting de Cabinda (1-0), em jogo de 17.ª jornada.

O golo dos "leões" de Cabinda foi apontado por Gláucio Fan-Fan, aos 20 minutos, um tento que quebrou a invencibilidade do Sagrada Esperança, que, no entanto, conserva provisoriamente a liderança do Girabola, com 38 pontos.

Os "diamantíferos" podem perder a liderança, caso o 1º de Agosto, tetracampeão em título treinado pelo português Paulo Duarte, na segunda posição com menos dois pontos, vença no domingo o Cuando-Cubango FC.

O Recreativo do Libolo, orientado pelo português Paulo Torres, empatou 1-1 diante do Petro de Luanda, um duelo de campeões que decorreu no estádio de Calulo, província angolana do Cuanza Sul.

Fofó, aos 41 minutos, de grande penalidade, marcou o golo dos anfitriões, enquanto Picas, aos 48 minutos, repôs a igualdade.

No estádio Mundunduleno, província angolana do Moxico, o Bravos do Maquis não foi além de um empate a 1-1 frente à Académica do Lobito. Aguinaldo marcou pelos "maquizardes", aos 36 minutos, e Lima, aos 89 minutos, pelos "lobitangas".

Também hoje, o Desportivo da Huíla recebeu e venceu o Ferrovia do Huambo por 3-2. Pelos huílanos marcaram Álvaro, com um autogolo aos cinco minutos, Bruno, aos 51, e Emanuel, aos 83.

Vingumba, aos 03 minutos, e Aníbal, aos 49 minutos, apontaram os golos dos "locomotivas" do planalto central angolano.

Já no estádio dos Coqueiros, em Luanda, o Progresso do Sambizanga ascendeu ao sétimo lugar, com 21 pontos, após vencer por 4-2 o Baixa de Kassange.

Vanilson, por duas vezes, Kibeixa e Pedro garantiram as vitórias dos "Sambilas". Cebola e Robson reduziram para a equipa malanjina.

A 17.ª jornada do campeonato angolano de futebol encerra domingo com três jogos.

Das Faa, do Interclube, do português Ivo Campos, Mabululu, do 1.º de Agosto, e Tiago Azulão e Picas, ambos do Petro de Luanda, são os melhores marcadores da prova, com sete golos cada.

Jogos da 17ª jornada

Recreativo do Libolo - Petro de Luanda, 1-1.

Sporting de Cabinda - Sagrada Esperança, 1-0.

Bravos do Maquis - Académica do Lobito, 1-1.

Desportivo da Huíla - Ferrovia do Huambo, 3-2.

Progresso do Sambizanga - Baixa de Kassange, 4-2.

Domingo, 2 maio

1º de Agosto - Cuando-Cubango FC

Recreativo da Caála - Santa Rita de Cássia

Williet de Benguela - Interclube

Classificação

1. Sagrada Esperança, 38 pontos.

2. 1.º de Agosto, 36.

3. Bravos do Maquis, 35.

4. Petro de Luanda, 33.

5. Interclube, 28.

6. Recreativo da Caála, 22.

7. Progresso do Sambizanga, 21.

8. Desportivo da Huíla, 20.

9. Recreativo do Libolo, 20.

10. Cuando-Cubango FC, 19.

11. Williet de Benguela, 19.

12. Académica do Lobito, 18.

13. Sporting de Cabinda, 17.

14. Baixa de Kassange, 15.

15. Santa Rita de Cássia, 13.

16. Ferrovia do Huambo, 06.