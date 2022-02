Sagrada Esperança perde na estreia na Liga dos Campeões africanos

Redação com Lusa

O Petro de Luanda, a outra equipa angolana em prova, está igualmente no mesmo grupo e visita no sábado os egípcios do Zamalek.

Os angolanos do Sagrada Esperança perderam esta sexta-feira em casa dos marroquinos do WAC Casablanca, por 3-0, na primeira jornada do Grupo D da Liga dos Campeões africanos de futebol.

Achraf Dari (45+2), Yahya Jabrane (52), de grande penalidade, e Guy Mbenza (72) marcaram os golos do WAC, duas vezes campeão africano.

