Sagrada Esperança empata com Zamalek no adeus à Champions africana

Formação, assim como a adversária orientada por Jesualdo, chegou a este encontro já sem hipótese de qualificação para a próxima fase

O Sagrada Esperança empatou, esta sexta-feira, a zero, diante do Zamalek, do Egito, de Jesualdo Ferreira, e terminou o Grupo D da Liga dos Campeões africana de futebol na última posição, com dois pontos.

As duas formações chegaram a este encontro já sem hipótese de qualificação, sendo que os egípcios terminaram na terceira posição da "poule", com quatro pontos.

O Petro de Luanda, orientado pelo treinador português Alexandre Santos, defronta sábado o Wydad Casablanca de Marrocos, no terreno deste, para definir a liderança do grupo.

Os marroquinos do Wydad, já apurados à fase seguinte, lideram o grupo D, com 12 pontos, mais um do que os angolanos do Petro de Luanda, que, também já qualificados, ocupam a segunda posição.