Sagrada Esperança é o próximo adversário de Alexandre Santos na Champions africana

As equipas angolanas do Petro de Luanda, orientada pelo português Alexandre Santos, e do Sagrada Esperança defrontam-se no grupo D da Liga dos Campeões africana de futebol, ditou o sorteio realizado hoje, no Cairo, Egito.

O primeiro confronto entre as duas equipas angolanas vai acontecer à terceira jornada, da 25 ou 26 de fevereiro de 2022, no terreno do Sagrada Esperança, que na ronda seguinte visita o Petro de Luanda, em 11 ou 12 de março.

No mesmo grupo, estão ainda o Wydad de Casablanca, de Marrocos, que recebe o Sagrada Esperança na primeira jornada, e o Zamalek, do Egito, que joga em casa com o Petro na abertura da prova.

Os angolanos do Petro de Luanda já estiveram nas meias-finais da competição, em 2001, enquanto o Sagrada Esperança se estreia na fase de grupos da competição, cujo detentor do título é o Al Alhy, do Egito.