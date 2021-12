Sagrada Esperança desperdiça oportunidade de se distanciar no topo do Girabola

O Sagrada Esperança empatou com o Recreativo da Caála (0-0).

O Sagrada Esperança empatou esta quinta-feira (0-0) no terreno do Recreativo da Caála, desperdiçando a oportunidade de se distanciar na liderança do campeonato angolano de futebol, em jogo da 14.ª jornada.

Com este empate, na província angolana do Huambo, os campeões angolanos, somam 36 pontos, mais um do que que o segundo classificado, Petro de Luanda, orientado pelo treinador português Alexandre Santos.

O Cuando Cubango FC venceu a Académica do Lobito por 1-0, após golo de Mussá, aos 74 minutos, enquanto Desportivo da Huila e o Bravos do Maquis empataram 0-0.

Também hoje, o Kabuscorp do Palanca e o Wiliete de Benguela empataram 1-1, com Ritch, aos 46 minutos, a marcar para a equipa do Palanca, enquanto Venâncio empatou, aos 78.

O jogo entre o Progresso do Sambizanga e o Progresso da Lunda Sul foi adiado para sexta-feira, 24 de dezembro, depois de a equipa do Progresso ter sofrido um atraso na deslocação para a província de Luanda Sul, por ter seguido por via terrestre.

Também adiado foi o jogo entre o Interclube e o Sporting de Benguela, devido a existência de casos de infeção pelo coronavírus responsável pela covid-19, no plantel do Inter.

Depu, do Sagrada Esperança lidera a lista dos melhores marcadores, com 15 golos, seguido por Tiago Azulão, do Petro de Luanda, com nove, e Jiresse, do Recreativo do Libolo, com sete.

Resultados da 14.ª jornada:

- Quarta-feira, 24 nov:

Petro de Luanda - Recreativo do Libolo, 3-1

- Quarta-feira, 22 dez:

1.º de Agosto - Sporting de Cabinda, 0-0

- Quinta-feira, 23 dez:

Cuando Cubango - Académica do Lobito, 1-0

Desportivo da Huila - Bravos do Maquis, 0-0

Recreativo da Caála - Sagrada Esperança, 0-0

Kabuscorp do Palanca - Wiliete de Benguela, 1-1

- Quinta-feira, 24 dez:

Desportivo da Lunda Sul - Progresso do Sambizanga

- Sem data:

Interclube - Sporting de Benguela

Classificação:

1. Sagrada Esperança, 36 pontos.

2. Petro de Luanda, 35.

3. 1.º de Agosto, 30.

4. Wiliete de Benguela, 22.

5. Interclube, 20.

6. Recreativo da Caála, 18

7. Bravos do Maquis, 17.

8. Recreativo do Libolo, 16.

9. Desportivo da Huila, 15.

10. Cuando Cubango FC, 14.

11. Sporting de Cabinda, 14.

12. Académica do Lobito, 13.

13. Desportivo da Lunda Sul, 13.

14. Kabuscorp do Palanca, 13.

15. Progresso do Sambizanga, 5.

16. Sporting de Benguela, 1.