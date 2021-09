Sagrada Esperança conquista a Supertaça angolana e faz história

Redação com Lusa

Emblema de Angola, atualmente sob comando de um treinador português, nunca havia juntado este troféu, o primeiro da temporada, ao palmarés

O Sagrada Esperança conquistou, este domingo, pela primeira vez a Supertaça de Angola em futebol, ao vencer o Petro de Luanda, orientado por Alexandre Santos, por 4-3, no desempate por grandes penalidades.

Num encontro disputado na província angolana de Benguela, as duas equipas não conseguiram inverter o nulo inicial.

O treinador do Petro de Luanda felicitou a equipa adversária pela conquista do troféu, que abriu a temporada desportiva 2021/22 em Angola, mas considerou que a sua equipa foi superior em campo.

"Dar os parabéns ao Sagrada Esperança pela vitória, embora tenhamos sido melhores, fomos mais fortes, fomos mais consistentes, mas, quando se decidem o jogo nos penáltis, tudo pode acontecer" referiu Alexandre Santos.

O treinador angolano Roque Sapiri, ao serviço do Sagrada Esperança, manifestou apenas felicidade pela conquista do inédito troféu. "O mais importante foi vencer o nosso primeiro troféu. Os meus jogadores estão de parabéns", disse.

Com este triunfo, o Sagrada Esperança conquistou o segundo troféu, em dois meses, após ter vencido o mesmo adversário, por 1-0, no jogo que decidiu o título da última edição do campeonato angolano de futebol, em Luanda.