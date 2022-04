Sagrada Esperança a dois pontos do líder Petro de Luanda no Girabola

Petro de Luanda, orientado pelo treinador português Alexandre Santos, tem dois jogos em atraso.

O Sagrada Esperança venceu esta quarta-feira o Wiliete de Benguela por 1-0 e está a dois pontos do líder Petro de Luanda, em jogo em atraso da 20.ª jornada do campeonato angolano.

Com este resultado, selado com um golo de Jender, aos 24 minutos o Sagrada Esperança passou a somar 56 pontos, atrás do Petro de Luanda (58), orientado pelo treinador português Alexandre Santos, que tem dois jogos em atraso.

Por seu lado, o 1.º de Agosto venceu fora o Desportivo da Lunda Sul por 2-1 e reforçou a terceira posição, com 47 pontos, em jogo em atraso da 23.ª jornada.

Bobó, aos 52 minutos, e Zini, aos 71, marcaram os golos dos forasteiros, enquanto Liliano, aos 19, reduziu para os anfitriões.

Depu, do Sagrada Esperança, lidera a lista dos marcadores, com 19 golos, seguido por Tiago Azulão, do Petro de Luanda, com 16.

Leia também Cristiano Ronaldo "Convite de Cristiano Ronaldo? É como se lhe devêssemos um favor..." Jacob Harding, adepto autista a quem Cristiano Ronaldo atirou o telemóvel ao chão após a derrota do Manchester United frente ao Everton, continua sem querer ver o craque português.

Classificação

1. Petro de Luanda, 58 pontos.

2. Sagrada Esperança, 56.

3. 1.º de Agosto, 47.

4. Interclube, 39.

5. Bravos do Maquis, 36.

6. Desportivo da Huila, 34

7. Académica do Lobito, 34.

8. Recreativo do Libolo, 31

9. Recreativo da Caála, 31.

10. Wiliete de Benguela, 31.

11. Sporting de Cabinda, 28.

12. Cuando Cubango FC, 27.

13. Desportivo da Lunda Sul, 25.

14. Progresso do Sambizanga, 18.

15. Kabuscorp do Palanca, 12.

16. Sporting de Benguela, 4.