Avançado do Senegal e do Liverpool não pára de celebrar a conquista da CAN'2021

Um dia depois do Senegal conquistar a CAN'2021, batendo o Egito na marcação de penáltis - após 120 minutos sem golos -, Sadio Mané continua a celebrar a conquista.

O avançado do Liverpool recorreu à rede social Instagram para publicar uma fotografia em que surge na cama do hotel, acompanhado do troféu.