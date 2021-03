Ruanda vence Moçambique por 1-0 na corrida à CAN'2021

A seleção do Ruanda recebeu e venceu a congénere de Moçambique.

A seleção do Ruanda recebeu e venceu esta quarta-feira a congénere de Moçambique, por 1-0, em jogo da quinta jornada do Grupo F de qualificação para a Taça das Nações Africanas (CAN), disputado em Kigali.

O jogo foi dominado pela equipa da casa, que conseguiu único golo da partida aos 69 minutos, por intermédio de Lague Byiringiro.

A seleção do técnico português Luís Gonçalves ainda tentou empatar, mas a "magia" de Dominguez, chamado ao campo nos últimos 10 minutos, foi travada pelo guarda-redes ruandês Emery Mvuyekure por, pelo menos, duas vezes.

Em Maputo, em novembro de 2019, Moçambique venceu o Ruanda por 2-0 e, com este resultado, a seleção ruandesa relançou as possibilidades de qualificação para a CAN'2021.

Os Camarões lideram o grupo F, com 10 pontos, seguidos do Ruanda, agora com cinco, e de Moçambique e Cabo Verde, ambos com quatro.

Neste grupo, os Camarões estão automaticamente qualificados, visto serem os anfitriões, pelo que o outro apurado será o segundo classificado ou uma das outras seleções que vencerem o grupo.

A 33.ª edição da Taça das Nações Africanas estava marcada para o próximo ano, mas acabou por ser adiada para 2022 - apesar de manter a designação CAN'2021 - para não coincidir com a Copa América e o Euro'2020, que foram adiados, devido à pandemia de covid-19.