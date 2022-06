Rosariense, Académica, Palmeira e Botafogo vão discutir título de campeão em Cabo Verde

Rosariense, Académica, Palmeira e Botafogo são as quatro equipas apuradas para as meias-finais do campeonato cabo-verdiano

Mindelense, atual campeão cabo-verdiano, já não tem hipóteses de revalidar o título

Rosariense (Santo Antão), Académica (São Vicente), Palmeira (Sal) e Botafogo (Fogo) são as quatro equipas apuradas para as meias-finais do campeonato cabo-verdiano, com o Mindelense e o Sporting da Praia a serem eliminados.

O Rosariense, de Santo Antão Sul, foi a primeira equipa a garantir a presença nas meias-finais da prova, desde a semana passada, e mesmo assim foi este domingo à cidade da Praia vencer o Sporting local por 4-1, terminando na liderança do grupo A, com 16 pontos.

Sporting da Praia, Ultramarina (São Nicolau) e Varandinha (Tarrafal de Santiago) ficaram pelo caminho neste grupo.

No grupo B, a equipa apurada foi a Palmeira (Sal), com 13 pontos, ficando pelo caminho a Académica (Boa Vista), Morabeza (Brava) e Académica do Porto Novo (Santo Antão).

No grupo C, a Académica do Mindelo, segundo representante de São Vicente, em virtude de a ilha ter o campeão nacional, garantiu o apuramento em primeiro lugar, com 11 pontos.

Em segundo lugar ficou o Botafogo (Fogo), que segue para a fase seguinte como o melhor segundo colocado dos três grupos, com nove pontos, os mesmos que o Sporting da Praia, embora os foguenses tenham melhor diferença de golos.

Pelo caminho, ficaram o Barreirense (Maio), bem como o Mindelense, atual campeão nacional (2019), que desde a semana passada ficou sem chances de chegar às meias-finais, constituindo a grande desilusão da prova máxima do futebol no país, tal como o Sporting da Praia, as duas equipas com mais títulos conquistados.

O campeonato nacional de futebol regressou três anos depois, já que nem chegou a iniciar-se em 2020, uma vez que os campeonatos regionais foram suspensos devido às restrições impostas pela pandemia de covid-19.

O sorteio para as meias-finais vai ser realizado na segunda-feira, na sede da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF).

A final da prova será em julho, na ilha da Boa Vista.