Decisão surgiu 24 horas depois de o Sagrada Esperança ter sido eliminado nas meias-finais da Taça de Angola.

Roque Sapiri já não é treinador do Sagrada Esperança. Sem esclarecer as razões, manifestou-se satisfeito pelo trabalho desenvolvido no comando da equipa ao longo dos últimos anos, com destaque para a conquista do Girabola na edição passada e a disputa da Liga dos Clubes Campeões Africanos, apesar de ter sido eliminado na fase de grupos.

"Estou feliz por tudo que fiz enquanto exerci a função de treinador do Sagrada Esperança, e demos tudo que tínhamos de nós. Quero também agradecer ao presidente do clube pela oportunidade que me deu, e devo também dizer que para frente é o caminho", concluiu.

A decisão surgiu 24 horas depois de o Sagrada Esperança ter sido eliminado nas meias-finais da Taça de Angola pelo Petro de Luanda, orientado pelo treinador português Alexandre Santos, que venceu por 3-0, facto que não terá agradado a direção do clube que pretendia salvar a época.

O Sagrada Esperança falhou igualmente a revalidação do Girabola, que foi conquistado pelo Petro de Luanda.