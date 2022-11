Rogério Gonçalves deixou o Interclube por razões familiares

Redação com Lusa

Compatriota Luís Gonçalves assume o cargo no clube angolano.

A direção do Interclube anunciou que o treinador português Rogério Gonçalves rescindiu o contrato com a equipa angolana, por razões familiares, sendo substituído no cargo pelo também luso Luís Gonçalves.

O clube agradeceu ao treinador pelo trabalho prestado, apesar do pouco tempo, e desejou que o Rogério Gonçalves ultrapasse, o mais rápido possível, o problema familiar que enfrenta.

O treinador português Luís Gonçalves será o novo técnico do Interclube.

No Girabola, Rogério Gonçalves, que liderou a equipa durante quatro meses, deixa o Interclube em quinto, com 11 pontos, fruto de três vitórias, duas derrotas e dois empates, em sete jogos disputados na primeira volta do Girabola.