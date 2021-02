Recreativo do Libolo vence Santa Rita a sobe ao sétimo lugar do Girabola

Subida de quatro lugares na classificação.

O Recreativo do Libolo subiu este domingo quatro lugares na tabela classificativa do campeonato angolano, com 13 pontos, após vencer o Santa Rita de Cássia por 1-0, em jogo da 12.ª jornada do Girabola 2020/21.

Dilson, aos 64 minutos, marcou o golo solitário deste jogo, que decorreu no estádio 4 de Janeiro, na província angolana do Uíge.

Por seu lado, o Recreativo da Caála empatou 0-0 com o Desportivo da Huíla e reforçou o terceiro lugar no campeonato, com 18 pontos, menos quatro do que o líder Petro de Luanda.

Já em Benguela, o Williet também empatou a zero, diante do Sagrada Esperança. Cristiano, aos 34 minutos, perdeu a melhor possibilidade de a equipa benguelense vencer o jogo, ao falhar uma grande penalidade.

A jornada ficará completa quando o 1.º de Agosto, tetracampeão em título, que disputa última eliminatória de acesso à Taça da Confederação Africana de Futebol, jogar com a Baixa de Cassange de Malanje.

Aguarda-se pela decisão da Federação Angolana de Futebol (FAF) sobre o jogo entre a Académica do Lobito e o Sporting de Cabinda, que não foi realizado no sábado por "dificuldades de transporte" dos "leões" de Cabinda.

Das Faa, do Interclube, é o melhor marcador do campeonato com seis golos, seguido por Picas, do Petro de Luanda, com cinco.

Resultados da 12ª jornada

Sábado, 20 fevereiro

Interclube - Bravos do Maquis, 3-1.

Progresso do Sambizanga - Cuando-Cubango FC, 0-0.

Petro de Luanda - Ferrovia do Huambo, 3-0.

Baixa de Cassange - 1º de Agosto (adiado).

Académica do Lobito - Sporting de Cabinda (não foi realizado).

Domingo, 21 fevereiro

Williet de Benguela - Sagrada Esperança,0-0.

Santa Rita de Cássia - Recreativo do Libolo, 0-1.

Recreativo da Caála - Desportivo da Huíla, 0-0.

Classificação

1. Petro de Luanda, 22 pontos.

2. Interclube, 21.

3. Recreativo da Caála, 18.

4. Ferrovia do Huambo, 16.

5. Sagrada Esperança, 15.

6. Académica do Lobito, 14.

7. Recreativo do Libolo, 13.

8. Cuando-Cubango FC, 11.

9. Bravos do Maquis, 11.

10. Progresso do Sambizanga, 10.

11. Baixa de Cassange, 10.

12. Williet de Benguela, 10.

13. Santa Rita de Cássia, 10.

14. 1º de Agosto, 9.

15. Desportivo da Huíla, 9.

16. Sporting de Cabinda, 7.