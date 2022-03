Recreativo do Libolo vence 1.º de Agosto e ascende a quinto do Girabola

O Recreativo do Libolo, orientado por Paulo Torres, venceu este domingo o 1.º de Agosto por 1-0, em jogo da 22ª jornada, e ascendeu à quinta posição do Girabola, com 31 pontos.

Emanuel, aos 83 minutos, marcou o único golo do jogo, numa partida disputada em Luanda.

A Académica do Lobito goleou o Progresso do Sambizanga por 5-0, após golos de Cabibi, aos 6 minutos, Nelito, aos 8, Dilson, aos 28, Valente, aos 83, e Nelito 85, na província angolana de Benguela.

Na mesma província, o Wiliete de Benguela goleou o Sporting de Benguela põe 4-0, após golos de Sucuya, aos 36 minutos, Lukeba, aos 43, Francis, aos 50, e Mengolo, aos 58.

Na mesma tarde, o Recreativo da Caála e o Desportivo da Lunda Sul empataram 0-0, na província angolana do Huambo. O mesmo resultado verificou-se na receção do Cuando Cubango ao Kabuscorp do Palanca.

A jornada encerra no dia 12 de abril, quando o Petro de Luanda, orientado pelo treinador português Alexandre Santos, defrontar o Bravos do Maquis.

Depu, do Sagrada Esperança, lidera a lista dos melhores marcadores, com 19 golos, seguido por Tiago Azulão, do Petro de Luanda, com 15.