Recreativo do Libolo, de Paulo Torres, triunfa e sobe à nona posição do Girabola

O Recreativo do Libolo, orientado pelo português Paulo Torres, venceu este sábado o Wiliete de Benguela por 2-0 e ascendeu à nona posição do campeonato angolano de futebol, com 22 pontos, em jogo da 17.ª jornada.

Em jogo disputado na província angolana do Cuanza Sul, Emanuel, aos 14 minutos, abriu o marcador, e Gilberto, aos 50, ampliou a vantagem.

O Sagrada Esperança, campeão angolano, atrasou-se na corrida ao título, ao empatar 1-1, em Luanda, diante do Kabuscorp do Palanca. Jô Paciência colocou o Sagrada Esperança na frente, aos 14 minutos, mas os anfitriões empataram por intermédio de Dié, aos 28.

Com este resultado, o Sagrada Esperança mantém-se na segunda posição, com 38 pontos, a seis do Petro de Luanda, de Alexandre Santos, que joga no domingo diante do Recreativo da Caála, e lidera a prova, com 44 pontos.

Ainda este sábado, o Desportivo da Lunda e a Académica do Lobito empataram 1-1, na província angolana da Lunda Sul.

Liliano, aos 59 minutos, abriu o marcador para o Progresso da Lunda, enquanto Dilson, aos 77, restabeleceu a igualdade.

O Desportivo da Huila venceu na receção ao Sporting de Cabinda por 1-0, após golo de Mendes, aos cinco minutos.

Resultados da 17.ª jornada

Sábado, 29 janeiro

Kabuscorp do Palanca - Sagrada Esperança, 1-1

Recreativo do Libolo - Wiliete de Benguela, 2-0

Desportivo da Huila - Sporting de Cabinda, 1-0

Desportivo da Lunda Sul - Académica do Lobito, 1-1

Domingo, 30 janeiro

Recreativo da Caála - Petro de Luanda

1.º de Agosto - Sporting de Benguela

Interclube - Cuando Cubango FC

Adiado

Bravos do Maquis - Progresso do Sambizanga

Classificação

1. Petro de Luanda, 44 pontos.

2. Sagrada Esperança, 38.

3. 1.º de Agosto, 34.

4. Interclube, 25

5. Recreativo da Caála, 25

6. Bravos do Maquis, 23.

7. Wiliete de Benguela, 23.

8. Sporting de Cabinda, 23.

9. Recreativo do Libolo, 22

10. Desportivo da Huila, 22

11. Desportivo da Lunda Sul, 20

12. Académica do Lobito, 17.

13. Cuando Cubango FC, 15.

14. Kabuscorp do Palanca, 13

15. Progresso do Sambizanga, 9.

16. Sporting de Benguela, 2.