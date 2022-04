Recreativo do Libolo, de Paulo Torres, sobe ao sétimo lugar do Girabola

Paulo Torres, treinador do Recreativo do Libolo

Equipa do técnico português empatou 1-1 diante do Sporting de Benguela

O Recreativo do Libolo, treinado por Paulo Torres, empatou este sábado 1-1 diante do Sporting de Benguela, em jogo da 27ª jornada, e ascendeu à sétima posição do Girabola, com 35 pontos.

Abdul, aos 25 minutos, inaugurou o marcador para o Recreativo do Libolo, enquanto Kitembo repôs a igualdade para os visitantes, aos 55.

O Sagrada Esperança perdeu diante do Interclube por 2-1 e atrasou-se na corrida ao título, com Caya, aos 10 minutos, e Julinho, aos 28, a marcarem para os forasteiros, antes de Luís Tati, aos 28, reduzir para os anfitriões.

O Recreativo da Caála venceu o Progresso do Sambizanga por 1-0, com um golo de Tchitchi, aos 50 minutos.

Depu, do Sagrada Esperança, lidera a lista dos melhores marcadores do Girabola, com 19 golos, seguido por Tiago Azulão, do Petro de Luanda, com 16.