Recreativo do Libolo, de Paulo Torres, perde e atrasa-se no Girabola

Perdeu diante do Desportivo da Huíla por 2-1

O Recreativo do Libolo, do treinador português Paulo Torres, perdeu este domingo diante do Desportivo da Huíla, por 2-0, e atrasou-se na perseguição aos lugares cimeiros do Girabola.

Na província angolana da Huíla, Robson, aos 13 minutos, e Mingo Bille, aos 37, marcaram os golos que mantiveram os visitantes no oitavo lugar do Girabola, com 36 pontos.

Já o Sagrada Esperança, segundo classificado, venceu o Cuando Cubango por 1-0, após golo de Manguxi, aos 77 minutos, e está a cinco pontos do líder Petro de Luanda, orientado por Alexandre Santos, e que joga apenas em 20 de maio diante do Sporting de Benguela.

O 1.º de Agosto cilindrou o Progresso do Sambizanga por 5-0 e reforçou o terceiro lugar, com 55 pontos, após hat-trick de Molono Dala aos 19, 49 e 55 minutos, e de golos de Zine, aos 76, e Benarfa, aos 84.

Depu, do Sagrada Esperança, lidera a lista dos melhores marcadores do Girabola, com 19 golos, seguido por Tiago Azulão, do Petro de Luanda, com 16.