Recreativo do Libolo, de Paulo Torres, perde e atrasa-se no Girabola

Equipa orientada pelo técnico luso está no nono lugar classificação

O Recreativo do Libolo, treinado pelo português Paulo Torres, perdeu, este domingo, por 1-0, diante do Cuando Cubango FC, em jogo da 18.ª jornada do Girabola, e mantém-se na nona posição, com 22 pontos.

Aos 45 minutos, Apado marcou o golo da vitória do Cuando Cubango, que ascendeu aos 12.º lugar, com 21 pontos.

O campeonato angolano de futebol é liderado pelo Petro de Luanda, sob orientação do treinador português Alexandre Santos, com 48 pontos, mais quatro do que o Sagrada Esperança, segundo classificado, e mais 10 que o 1.º de Agosto, que é o terceiro.

Depu, do Sagrada Esperança, lidera a lista dos marcadores, com 19 golos, seguido por Tiago Azulão, com 13, e Jiresse, do 1.º de Agosto, com oito.

Classificação:

1. Petro de Luanda, 48 pontos.

2. Sagrada Esperança, 44.

3. 1.º de Agosto, 37.

4. Interclube, 28

5. Sporting de Cabinda, 26.

6. Recreativo da Caála, 25

7. Bravos do Maquis, 23.

8. Wiliete de Benguela, 23.

9. Recreativo do Libolo, 22

10. Desportivo da Huila, 22

11. Desportivo da Lunda Sul, 21

12. Cuando Cubango FC, 21.

13. Académica do Lobito, 20.

14. Kabuscorp do Palanca, 13

15. Progresso do Sambizanga, 12.

16. Sporting de Benguela, 03.