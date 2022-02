Recreativo do Libolo, de Paulo Torres, empata e falha lugares cimeiros do Girabola

Em jogo disputado na província angolana do Cuanza Sul, reduto do Libolo, os visitantes inauguraram o marcador aos três minutos, por intermédio de Vanilson, e Gogoró, aos 31', empatou para os anfitriões.

O Recreativo do Libolo, orientado pelo treinador português Paulo Torres, empatou este sábado, 1-1, diante do Progresso do Sambizanga, em jogo da 19ª jornada, e mantém-se na nona posição do campeonato angolano de futebol.

Em jogo disputado na província angolana do Cuanza Sul, reduto do Libolo, os visitantes inauguraram o marcador aos três minutos, por intermédio de Vanilson, e Gogoró, aos 31', empatou para os anfitriões.

O jogo entre o Kabuscorp do Palanca e Sporting de Cabinda, inicialmente agendado para hoje, não se disputou, devido à falta de serviços médicos no estádio dos Coqueiros, em Luanda, quando as duas equipas já realizavam exercícios de aquecimento.

Os jogadores da equipa visitante abandonaram as quatros linhas, sem a anuência da equipa de arbitragem, alegando esgotamento dos atletas, devido ao longo tempo de espera.

No domingo, a jornada prossegue, com o Recreativo da Caála a receber o Cuando Cubango FC, na província angolana do Huambo, o Wiliete de Benguela, no seu reduto, a defrontar o Sporting de Cabinda, e o Desportivo da Huila a ter pela frente a Académica do Lobito.

Os jogos das equipas do Petro de Luanda e Sagrada Esperança foram adiados, devido ao envolvimento destes na Liga dos Clubes Campeões Africanos, esta semana.

Depu, do Sagrada Esperança, lidera a lista dos marcadores, com 19 golos, seguido por Tiago Azulão, com 13, e Jiresse, do 1.º de Agosto, com oito.