Recreativo do Libolo, de Paulo Torres, empata e ascende à sexta posição do Girabola

O Recreativo do Libolo, sob liderança do treinador português Paulo Torres, empatou este sábado a zero diante do Sporting de Benguela, em jogo da 21ª jornada, e ascendeu ao sexto lugar do Girabola.

O empate coloca o Recreativo do Libolo na sexta posição, com 28 pontos, enquanto o lanterna-vermelha do Girabola tem apenas sete.

Também este sábado, o Bravos do Maquis venceu o Sporting de Benguela por 2-0, com golos de Samson, aos 20 minutos, e Amaro, aos 31, na província angolana do Moxico.

O Cuando Cubango FC venceu o Desportivo da Luanda Sul por 1-0, fruto do golo marcado por Tchube, aos 81 minutos.

O Sagrada Esperança ganhou, em Luanda, ao Progresso do Sambizanga por 1-0, com golo de Vitoriano, aos 23 minutos, e encurtou para quatro pontos a distância para o líder Petro de Luanda, treinado pelo português Alexandre Santos, que tem 51 pontos, e menos dois jogos.

Depu, do Sagrada Esperança, lidera a lista dos melhores marcadores, com 19 golos, seguido por Tiago Azulão, com 14.